После планетария Пугачева посетила с детьми Москвариум

Пока муж Максим Галкин на гастролях, Алла Пугачева времени попусту не теряет. Каждую свободную минутку она проводит со своими младшими детьми Лизой и Гарри Галкиными. Не так давно Алла Борисовна вместе с отпрысками побывала в Московском планетарии. И вот теперь новая галочка на карте детских рахвлечений – Москвариум.
Это самый крупный в Европе аквариум, удаленный от морского побережья. В нем обитает свыше 12 000 морских и пресноводных животных.
Фотографией довольных Лизы и Гарри из Москвариума поделился в своем блоге юморист Максим Галкин.
«Дети вчера были с мамой в Москвариуме, вернулись в полном восторге!», — написал он.
Напомним, в Московском планетарии детям Примадонны больше всего понравился экспонат под названием «Лунариум». С его помощью можно создавать разнообразные оптические иллюзии. Это очень впечатлило 6-летних отпрысков певицы и комика.