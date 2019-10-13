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После планетария Пугачева посетила с детьми Москвариум

Алла Борисовна много времени проводит со своими младшими наследниками.

После планетария Пугачева посетила с детьми Москвариум
Лиза и Гарри Галкины. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Пока муж Максим Галкин на гастролях, Алла Пугачева времени попусту не теряет. Каждую свободную минутку она проводит со своими младшими детьми Лизой и Гарри Галкиными. Не так давно Алла Борисовна вместе с отпрысками побывала в Московском планетарии. И вот теперь новая галочка на карте детских рахвлечений – Москвариум.

Это самый крупный в Европе аквариум, удаленный от морского побережья. В нем обитает свыше 12 000 морских и пресноводных животных.

Фотографией довольных Лизы и Гарри из Москвариума поделился в своем блоге юморист Максим Галкин.

«Дети вчера были с мамой в Москвариуме, вернулись в полном восторге!», — написал он.

Напомним, в Московском планетарии детям Примадонны больше всего понравился экспонат под названием «Лунариум». С его помощью можно создавать разнообразные оптические иллюзии. Это очень впечатлило 6-летних отпрысков певицы и комика.

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После планетария Пугачева посетила с детьми Москвариум
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