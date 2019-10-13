После планетария Пугачева посетила с детьми Москвариум

Алла Борисовна много времени проводит со своими младшими наследниками.

Пока муж Максим Галкин на гастролях, Алла Пугачева времени попусту не теряет. Каждую свободную минутку она проводит со своими младшими детьми Лизой и Гарри Галкиными. Не так давно Алла Борисовна вместе с отпрысками побывала в Московском планетарии. И вот теперь новая галочка на карте детских рахвлечений – Москвариум.

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Это самый крупный в Европе аквариум, удаленный от морского побережья. В нем обитает свыше 12 000 морских и пресноводных животных.

Фотографией довольных Лизы и Гарри из Москвариума поделился в своем блоге юморист Максим Галкин.

«Дети вчера были с мамой в Москвариуме, вернулись в полном восторге!», — написал он.

Напомним, в Московском планетарии детям Примадонны больше всего понравился экспонат под названием «Лунариум». С его помощью можно создавать разнообразные оптические иллюзии. Это очень впечатлило 6-летних отпрысков певицы и комика.