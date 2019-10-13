НОВОСТИ

Как росла Алиса: мама Тимати сравнила фото внучки

Симона Юнусова опубликовала новые и архивные снимки девочки.

Как росла Алиса: мама Тимати сравнила фото внучки
Симона Юнусова с внучкой Алисой Фото: globallookpress.com

Пятилетняя дочь исполнителя Тимати от модели Алены Шишковой Алиса окружена заботой – особенно много внимания ей уделяет бабушка Симона Юнусова. В блоге мама рэпера часто рассказывает о воспитании наследницы сына и о том, как девочка с годами меняется.

Поклонники Тимати знают, что у Алисы есть любимый питомец – собака по кличке Чак. Когда девочка родилась, в доме уже был щенок. По сути, Алиса не расставалась с Чаком с первых дней жизни. Несколько умилительных снимков дочери Тимати с питомцем накануне появились в блоге Симоны. Она собрала в коллажи фото разных лет, которые были сделаны в одних и тех же местах.

«Хорошо, когда некоторые вещи остаются неизменными», — кратко прокомментировала снимки мама российского рэп-исполнителя.

Напомним, вскоре у дочери Тимати появится брат или сестра. Его нынешняя возлюбленная Анастасия Решетова должна родить ему наследника через считанные дни. Для столь волнительного момента пара выбрала одну из столичных клиник. Решетова, говоря о родах, отметила, что зарубежные медицинские центры даже не рассматривала.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ШишковаАнастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьдочка ТиматиСимона ЮнусоваТимати
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Как росла Алиса: мама Тимати сравнила фото внучки
Интересно?
Поделись с друзьями: