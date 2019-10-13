Как росла Алиса: мама Тимати сравнила фото внучки

Пятилетняя дочь исполнителя Тимати от модели Алены Шишковой Алиса окружена заботой – особенно много внимания ей уделяет бабушка Симона Юнусова. В блоге мама рэпера часто рассказывает о воспитании наследницы сына и о том, как девочка с годами меняется.

Поклонники Тимати знают, что у Алисы есть любимый питомец – собака по кличке Чак. Когда девочка родилась, в доме уже был щенок. По сути, Алиса не расставалась с Чаком с первых дней жизни. Несколько умилительных снимков дочери Тимати с питомцем накануне появились в блоге Симоны. Она собрала в коллажи фото разных лет, которые были сделаны в одних и тех же местах.

«Хорошо, когда некоторые вещи остаются неизменными», — кратко прокомментировала снимки мама российского рэп-исполнителя.

Напомним, вскоре у дочери Тимати появится брат или сестра. Его нынешняя возлюбленная Анастасия Решетова должна родить ему наследника через считанные дни. Для столь волнительного момента пара выбрала одну из столичных клиник. Решетова, говоря о родах, отметила, что зарубежные медицинские центры даже не рассматривала.