Миддлтон без объяснений уволила помощницу сразу после ее свадьбы

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон уволила свою помощницу, 32-летнюю Софи Агню. Она работала на герцогиню последние семь лет. Софи окончила Сент-Эндрюсский университет, в котором ранее училась и Кейт Миддлтон, сообщает интернет-издание Daily Mail.

По информации инсайдеров, Софи крайне ответственно относилась к своим обязанностям и не боялась никаких трудностей. Девушка сопровождала королевскую пару в различных поездках. Некоторое время назад она взяла отпуск. Причина для этого была более чем весомая. Софи вышла замуж. Ее избранником стал директор страховой компании Стюарт Хилл. С супругом уже бывшая помощница Кейт Миддлтон решила провести полноценный медовый месяц.

Когда Софи вернулась из путешествия и собиралась вновь приступить к своей работе, ей сообщили, что герцогиня больше не нуждается в ее услугах. И Агню, и окружение королевской семьи такое решение супруги принца Уильяма, мягко говоря, шокировало. Представители британских монархов, а также сама Софи пока от комментариев на этот счет воздерживаются.