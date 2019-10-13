Влад Кадони посоветовал Волочковой умыться и привести в порядок волосы

Ведущий «ДОМа‑2», модный эксперт Влад Кадони регулярно разбирает наряды знаменитостей во время светских выходов. На этот раз в его руки попали снимки Жанны Эппле, Анастасии Волочковой, Светланы Ходченковой и других.

Комментируя образ Анастасии Волочковой в лисьей шубе, платье в пол и туфлях на каблуках, Кадони отметил, что звезде пора вспомнить о своей профессии и одеваться соответственно.

«Длинное платье с обувью на тракторной подошве и шубой из чернобурки — я надену все лучшее сразу! А если это еще дополнить декольте со шнуровкой, диким мейком и такой прической, внимание окружающих точно обеспечено. Настя просто семимильными шагами движется к тому, чтобы стать фриком. Умыться, привести в порядок волосы и вспомнить, что она дива-балерина, а не юмористка из прошлого», — приводит слова Кадони Starhit.

Досталось и ведущей Кате Гусевой. На премьере сериала «Триада» она появилась в укороченных своодных брюках золотого цвета, ярких кроссовках на грубой подошве, белой майке и бомбере с леопардовым принтом.

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«Нужно уметь комбинировать трендовые вещи, а не просто их носить. Леопардовая куртка или блестящие брюки — что-то явно лишнее. Золотое правило гласит: акцент должен быть один», — напомнил Кадони.

А вот наряды Жанны Эппле и Светланы Ходченковой пришлись критику по вкусу. В комплекте Жанны от лишь отметил обувь, которая издалека напоминает резиновые сапоги. Говоря о луке Светланы Ходченковой Влад посетовал, что ее «даже поругать не за что», настолько идеально актриса подобрала комплект из темных брюк и прозрачной светлой блузки.