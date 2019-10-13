Ученые назвали самые действенные способы похудения

Казалось бы, летний сезон со своими купальниками, шортами и сарафанами позади, но вопросы веса продолжают волновать человечество. И больше всего по традиции его прекрасную половину. Ученые решили пойти нам навстречу и рассказали, какие методы действительно помогут похудеть.

Эксперты Университета Пенсильвании провели исследование и выяснили, что все новое — хорошо забытое старое. Иными словами, одним из лучших способов похудения является — отсутствие углеводов во второй половине дня и последний прием пищи за 3-4 часа до сна.

По данным издания Focus Online, поздние приемы пищи приводят повышению уровня инсулина в крови, а это не только опасно для здоровья, но и в перспективе ведет к ожирению.

Другой работающей схемой ученые назвали дробное питание, когда пищу принимают строго каждые три часа небольшими порциями. Регулярное получение питательных веществ позволяет нормализовать аппетит и уровень сахара. Правда, безусловно придется тщательно проработать рацион и исключить вредные продукты.

Одним из самых новых способов похудения является интервальное голодание. Суть метода заключается в том, что за примерно 10 часов человек может поесть около 3 раз, после чего на срок до 16 часов исключается любая еда.