Дочь Шнурова на прощальном концерте отца потеряла телефон

Группировка «Ленинград» завершила свой прощальный тур, 12 октября состоялся ее последний концерт в Санкт-Петербурге. Однако лидер коллектива Сергей Шнуров не исключает, что коллектив может собраться вновь. Кроме того, группу будет возможно увидеть на корпоративах и в респектабельных клубах.

Серафима, 26-летняя дочь Сергея Шнурова, поделилась в stories Instagram впечатлениями от прощального концерта папы. Девушка пришла в восторг от музыки отца, оторвавшись настолько, что потеряла телефон. Очевидцы назвали концерт жарким, масштабным и трогательным.

Напомним, Шнуров объявил о роспуске своей группы еще в марте этого года, заявив, что эпоха застоя закончилась и коллектив больше не отвечает требованиям времени, поскольку их критика современности уже выглядит неуместно. Отметим, что 11 лет назад Шнуров уже распускал группу, вновь собрав ее через два года.