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Дочь Шнурова на прощальном концерте отца потеряла телефон

Группа «Ленинград» последний раз вышла на большую сцену.

Дочь Шнурова на прощальном концерте отца потеряла телефон
Сергей Шнуров. Фото Global look press

Группировка «Ленинград» завершила свой прощальный тур, 12 октября состоялся ее последний концерт в Санкт-Петербурге. Однако лидер коллектива Сергей Шнуров не исключает, что коллектив может собраться вновь. Кроме того, группу будет возможно увидеть на корпоративах и в респектабельных клубах.

Серафима, 26-летняя дочь Сергея Шнурова, поделилась в stories Instagram впечатлениями от прощального концерта папы. Девушка пришла в восторг от музыки отца, оторвавшись настолько, что потеряла телефон. Очевидцы назвали концерт жарким, масштабным и трогательным.

Напомним, Шнуров объявил о роспуске своей группы еще в марте этого года, заявив, что эпоха застоя закончилась и коллектив больше не отвечает требованиям времени, поскольку их критика современности уже выглядит неуместно. Отметим, что 11 лет назад Шнуров уже распускал группу, вновь собрав ее через два года.

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Дочь Шнурова на прощальном концерте отца потеряла телефон
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