Глафира Тарханова показала редкий снимок с мужем

Глафира Тарханова — большая любительница социальных сетей. Актриса регулярно выкладывает для поклонников селфи и профессиональные кадры, но на них она преимущественно одна.

О своей личной жизни Тарханова не особенно распространяется и фотографии избранника не показывает по этой же причине. Тем не менее в воскресенье, 13 октября, Тарханова удивила поклонников совместным снимком с супругом на своей странице в Instagram.

На фото Глафира с мужем Алексеем Фадеевым позируют на природе. Супруг одет в классические черные брюки и белую рубашку, а Тарханова выглядит настоящей француженкой — изящная шляпка, платье в горошек, сумка-корзинка.

«Сегодня День рождения? У заслуженного артиста России Алексея Фаддеева, по совместительству моего МУЖА? Здоровья, успеха и удачи! остальное на ушко шепну», — написала Глафира.

Напомним, о том, что муж получил звание заслуженного артиста России она также рассказывала поклонникам в соцсетях.