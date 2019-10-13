Холостяк Батрутдинов заявил, что настороженно относится к моделям

Тимур Батрутдинов — один из самых известных холостяков российской сцены. Вскоре на телеканале ТНТ выйдет программа «План Б» с его участием и артист откровенно рассказал, чего он ждет от девушки, с которой вступит в отношения.

По словам Тимура, новые знакомства не являются для него сложности, он всегда открыт для установления контактов. Он даже высказал предположение, что именно по этой причине он возможно до сих пор не женился, ведь ему очень нравится знакомиться.

В девушке он при этом в первую очередь видит будущую мать своих детей.

«Я смотрю, смогу ли я оставить наших детей с этой девушкой, если вдруг мне придется уехать на гастроли. Это видно по тому, какие взгляды на жизнь у девушки, они должны совпадать с моими. Это все очень важно для меня», — приводит слова комика Starhit.

По словам Батрутдинова, ему безусловно было бы проще выстроить отношения с женщиной, имеющей отношение к шоу-бизнесу, но в то же время он пытался знакомиться с обычными девушками.

«К моделям отношусь настороженно, хотя красивых девушек, конечно, люблю. Если моделинг — это хобби девушки к ее основному занятию, то окей. Помимо этого она должна где-то работать или учиться», — заявил Тимур.

Несмотря на готовность иметь детей, артист отметил, что все же хотел бы завести их в семье, а не соло, как его некоторые коллеги по сцене. По его словам, он пока не готов прибегать к услугам суррогатной матери, хотя и не видит в этом ничего плохого.