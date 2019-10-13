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Поклонники Заворотнюк попросили ее близких раскрыть правду

Дочь актрисы открыла комментарии в своем Instagram.

Поклонники Заворотнюк попросили ее близких раскрыть правду
Анастасия Заворотнюк. Фото: КП /Анатолий Жданов

Анна Заворотнюк обратилась с благодарностью к людям, создавшим страничку в поддержку актрисы. А также с критикой в адрес необъективных журналистов.

«Мы приняли решение, что будем продолжать на странице моей мамы», — написала она в блоге родительницы.

Вместе с тем, в блогах Анны и Анастасии Заворотнюк была вновь открыта возможность комментирования. Люди сразу же ей воспользовались. Некоторые комментаторы заметили, что, если бы родственники Заворотнюк объяснили людям ситуацию с их любимицей, возможно, и недостоверной информации в СМИ было бы меньше. По большому счету люди вынуждены домысливать, поскольку переживают из-за звезды и не могут оставаться безучастными к ее судьбе.

«Анечка, Вы меня извините, если что не так… Но мне кажется, что если члены семьи Насти будут хоть как-то, хоть немного давать правдивой информации, то это намного уменьшило бы давление на Вас и других родных людей. Вы же видите, сколько неравнодушных людей сейчас молятся за Вашу маму. И спрашиваем мы о ее состоянии не из любопытства или желания посмаковать детали… Мы просто от всей души переживаем и беспокоимся… Вовсе не нужно показывать людям фото из больничной палаты или ежедневно постить «сводки с фронта». Нет! Мы просто были бы рады от первого лица, от близкого человека, знающего ситуацию, время от времени прочитать, что на момент все более-менее хорошо или на момент проводится лечение. И все! И Настиным поклонникам не придется верить домыслам и слухам недобросовестных журналистов, медработников или так называемых «друзей семьи». Присоединяюсь всем сердцем ко всем искренним пожеланиям и молитвам! Очень и очень надеемся в скором времени получить хорошие новости», — написал, к примеру, один из фолловеров.

Аккаунт Анны Заворотнюк. Фото
Аккаунт Анны Заворотнюк. Скриншот https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/
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Поклонники Заворотнюк попросили ее близких раскрыть правду
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