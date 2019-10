Принцессу Бельгии Эсмеральду арестовали в Лондоне

Бельгийскую принцессу задержали британские полицейские за нарушение общественного спокойствия. Стражи порядка арестовали ее высочество во время сидячей забастовки экоактивистов на Трафальгарской площади.

Дочь короля Леопольда отвели в полицейский автомобиль, где она находилась в течение пяти часов. Аристократка не стала молчать и написала о произошедшем в своем Twitter.

Today along with many other protesters I was arrested and put in police custody. The climate emergency calls on all of us to pressure out governments to act with urgency #ExtinctionRebellion #ClimateBreakdown pic.twitter.com/JILVvzvp1Y

