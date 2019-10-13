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Принцессу Бельгии Эсмеральду арестовали в Лондоне

Дочь короля Леопольда помещена под стражу.

Принцессу Бельгии Эсмеральду арестовали в Лондоне
Фото: Globallookpress.com

Бельгийскую принцессу задержали британские полицейские за нарушение общественного спокойствия. Стражи порядка арестовали ее высочество во время сидячей забастовки экоактивистов на Трафальгарской площади.

Дочь короля Леопольда отвели в полицейский автомобиль, где она находилась в течение пяти часов. Аристократка не стала молчать и написала о произошедшем в своем Twitter.

«Вместе с другими митингующими сегодня меня арестовали и задержали. Происходящее с климатом требует от всех нас решительных действий, включая давление на правительство, чтобы они предприняли активные действия», — написала 63-летняя принцесса.

Стоит отметить, что Эсмеральда выступала в составе движения Extinction Rebellion, проводящего митинги по вопросам климатических изменений, по всему миру.

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Принцессу Бельгии Эсмеральду арестовали в Лондоне
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