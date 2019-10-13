Комплексов у меня нет: Анна Нетребко откровенно рассказала о пластике

Внешность Анны Нетребко часто вызывает вопросы у фанатов. Поклонники постоянно интересуются весом оперной дивы, замечают, когда она похудела и спрашивают, какими диетами она пользуется.

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Меж тем сама Анна не раз утверждала, что диеты и другие ограничения ей чужды и ей комфортно в собственном весе. Но на этот раз внимание фолловеров было обращено на лиц, а не на тело звезды. В своем Instagram Нетребко выложила видео с примерки сценического костюма принцессы Турандот.

На видео Анна в шикарном длинном платье и тиаре, украшенном камнями и стразами. Выглядит наряд невероятно тяжелым, что она и демонстрирует в кадре, с трудом поднимая руку в расклешеном рукаве.

Одна из поклонник нетактично поинтересовалась, почему у Анны на лице отеки, не сделала ли она контурную пластику и не уколола филеры. Артистка осадила невежливую комментаторшу, заявив, что у нее нет комплексов по поводу собственной внешности.

«вы невероятно тактичны… послать бы вас.. да у меня доброе настроение, по этому отвечу- я не пользуюсь услугами косметологов! а лицо обычное, без прекрас ранним утром и не выспавшееся. И по сколько комплексов у меня нет — я не стесняюсь его выставлять», — написала Нетребко.