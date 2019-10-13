«Неграмотно и плохо»: Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

В качестве примера в этом вопросе ведущая привела жителей восточных стран.

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева, бывает, делится со своими телезрителями неоднозначными советами и рекомендациями. В одном из последних выпусков шоу она призвала аудиторию отказаться от использования туалетной бумаги.

По словам Малышевой, использование ее неправильно, неграмотно и очень плохо. Вместо этого следует подмываться. Это мнение поддержал и иммунолог Андрей Продеус, отметивший, что иногда это может привести к микротравмам ануса. А это в последствии грозит воспалением. Примером для Елены Малышевой стала традиция жителей стран Востока, которые как раз и используют воду.

Напомним, недавно известная ведущая назвала продукты, способные провоцировать онкологические заболевания.