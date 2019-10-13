Снаткина и Васильев отметили медную свадьбу

Звездные супруги прожили в официальном браке семь лет.

Анна Снаткина и Виктор Васильев в браке уже более шести лет. Их дочери Веронике уже шесть лет, но свое семейное счастье и приватность, а также жизнь ребенка звезды не выставляют напоказ. Но вот важными датами в личной жизни Анна и Виктор все-таки делятся.

Накануне на своей странице в социальной сети Instagram Анна поделилась публикацией, в которой рассказала, что она с мужем празднует очередную годовщину свадьбы.

«У нас с Витей сегодня годовщина. Медная. Наши 7 лет полные счастья, любви и гармонии! Спасибо за них мужу», — написала актриса.

Поклонники и подписчики поздравляют супругов с праздником, называют их классной, красивой парой и желают всего хорошего.

больше по теме Снаткина призналась, что отдыху всегда предпочтет работу Звезда российских сериалов не мыслит жизни без любимого дела.

Напомним, не так давно артистка очень романтично и трогательно призналась Виктору в любви.