Снаткина и Васильев отметили медную свадьбу

Анна Снаткина и Виктор Васильев в браке уже более шести лет. Их дочери Веронике уже шесть лет, но свое семейное счастье и приватность, а также жизнь ребенка звезды не выставляют напоказ. Но вот важными датами в личной жизни Анна и Виктор все-таки делятся.
Накануне на своей странице в социальной сети Instagram Анна поделилась публикацией, в которой рассказала, что она с мужем празднует очередную годовщину свадьбы.
«У нас с Витей сегодня годовщина. Медная. Наши 7 лет полные счастья, любви и гармонии! Спасибо за них мужу», — написала актриса.
Поклонники и подписчики поздравляют супругов с праздником, называют их классной, красивой парой и желают всего хорошего.
Напомним, не так давно артистка очень романтично и трогательно призналась Виктору в любви.