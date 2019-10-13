Проскурякову заподозрили в беременности

Сегодня композитор Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова в браке уже почти десять лет. Супруги растят дочь Веронику, а поклонники звездной пары периодически интересуются, собирается ли пара завести еще одного малыша. Но вот в новой публикации Юлии в Instagram, как показалось многим, звезда сама спровоцировала слухи о беременности.

На одно из своих последних выступлений Проскурякова вышла на сцену в платье, которое она носила в период первой беременности, скрывая округлившийся живот. Неоднозначно она и подписала фотографию в том самом наряде.

«Ждала Веронику и старалась найти платье, чтобы не было заметно», — поделилась певица с поклонниками.

И, конечно, пост артистки вызвал в комментариях огромный резонанс. Некоторые даже начали поздравлять Николаева и Проскурякову с грядущим пополнением.

Напомним, 8 октября супруги отметили день рождения дочки Вероники и устроили для нее праздник.