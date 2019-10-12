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Глубоко беременная Гай Германика пришла на премьеру с волком

Режиссер представила зрителям свою новую картину.

Глубоко беременная Гай Германика пришла на премьеру с волком
Валерия Гай Германика. Фото https://www.instagram.com/germanicaislove_official/

Беременная уже в третий раз Гай Германика пришла на премьеру своего фильма «Мысленный волк» с зубастым хищником.

Его эпатажная Германика держала на поводке. Впрочем, волк вел себя довольно мило и даже позволил публике пофотографироваться с собой. Валерия тоже не отказала зрителям в селфи.

Гай Германика. Фото
Гай Германика. Фото https://www.instagram.com/liliental/

Известно, что работать над притчей о страхе Германика начала еще до того, как узнала о своей беременности. Но, поскольку она обещала зрителям лично посетить премьеру, отменять свой визит звезда не стала, несмотря на поздние сроки.

Напомним, ранее 35-летняя Валерия тайно вышла замуж за бизнесмена по имени Денис. Это ее второй брак. В 2015 году она создавала семью с танцором Вадимом Любушкиным, который оказался двоеженцем. От него она воспитывает дочь Северину. Кто отец ее 11-летней Октавии не известно, режиссер это тщательно скрывает.

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беременностьВалерия Гай Германикадети звездПремьера
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Глубоко беременная Гай Германика пришла на премьеру с волком
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