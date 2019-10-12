«Ох! Тусовка»: Пересильд узнала, что о ней говорят коллеги

Недавно в блоге 35-летней актрисы Юлии Пересильд появился неожиданный пост. Артистка заявила, что случайно узнала, как о ней говорят в звездной «тусовке». Ничего хорошего о себе Юлия не услышала.

«Ох! Тусовка! Никогда я в неё не входила», — отметила артистка.

Звезда фильма «Битва за Севастополь» предположила, что желание распускать сплетни – издержки актерской профессии. Однако Юлия ни при каких обстоятельствах не готова с подобным мириться. Она предпочитает высказывать свое мнение на тот иной счет человеку в лицо, а не за его спиной.

«Попробуйте что-то сделать, чтобы было, что обсуждать, а потом поговорим!!! Вообще делайте что-нибудь!!! А то вся жизнь пройдет в обсуждении чужих трудов. Будьте смелыми! И счастливыми!», — резко высказалась Юлия Пересильд в блоге.

На слова актрисы отреагировали ее коллеги. Екатерина Шпица, Ольга Кабо, Максим Виторган и другие призвали артистку не обращать внимание на подобные сплетни и, тем более, не переживать по этому поводу.

Отметим, представители так называемой «тусовки» могли говорить о личной жизни Юлии. Она воспитывает двух дочерей (2009 и 2012 года рождения) от режиссера Алексея Учителя. Не раз говорили, что Пересильд состояла с ним в романтических отношениях, когда тот еще был связан узами брака.