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Пресняков признался, что переживал из-за любви жены к сестре-близняшке

Певцу казалось, что возлюбленная не сможет испытать к нему тех же чувств.

Пресняков признался, что переживал из-за любви жены к сестре-близняшке
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press

У Натальи Подольской есть сестра-близнец Юлия. Как и многие двойняшки, в детстве они практически были единым целым.

Но вслед за взрослой жизнью пришло и разделение интересов. В 2005 году певица потерпела поражение на «Евровидении», заняв 15-е место. Этот факт в своей биографии Наталья восприняла очень болезненно. Она поняла, что больше не может жить в Москве одна и уговорила сестру переехать в столицу из Могилева.

Но вскоре Подольская познакомилась с Владимиром Пресняковым, а Юлия немного отошла на второй план. «Мне стало не до моей сестренки в этом большом, чужом для нее городе. Юле было сложно. Она даже хотела вернуться, но никто ее не отпустил», — призналась Наталья.

Позже сестра Подольской тоже нашла свою вторую половинку и жизнь девушек вошла в свое русло, они стали дружить семьями. Но однажды Владимир Пресняков рассказал о своих переживаниях: раньше он боялся, что Наталья никогда не сможет полюбить его так, как свою сестру.

«Мое сердце поделено на две половины. Одна из них принадлежит Юле, другая – моему мужу Володе», — рассказала Подольская журналу HELLO!

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Пресняков признался, что переживал из-за любви жены к сестре-близняшке
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