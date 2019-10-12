Брат Кейт Миддлтон поведал о борьбе с психическими заболеваниями

Младший брат жены принца Уильяма Джеймс Миддлтон в недавнем интервью рассказал, как борется с психическими заболеваниями. Речь идет о депрессии, синдроме дефицита внимания и дислексии, пишет интернет-издание The Telegraph.

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Он прошел большой курс терапии, который длился почти год. По словам брата Кейт Миддлтон, после этого ему стало значительно лучше. Члены семьи постоянно сопровождали его на сеансы терапии, среди которых была и герцогиня. В этот непростой период она всячески поддерживала родственника.

Напомним, недавно стало известно о серьезных переменах в жизни Джеймса Миддлтона. Он сделал предложение своей возлюбленной – француженке Ализе Тевене. Пара познакомилась около года назад. Джеймс преподнес Ализе кольцо с сапфиром. Похожее украшение (принадлежало принцессе Диане) подарил принц Уильям Кейт Миддлтон по тому же поводу несколько лет назад.