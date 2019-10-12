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Брат Кейт Миддлтон поведал о борьбе с психическими заболеваниями

После года терапии Джеймсу стало намного лучше.

Брат Кейт Миддлтон поведал о борьбе с психическими заболеваниями
Джеймс Миддлтон Фото: globallookpress.com

Младший брат жены принца Уильяма Джеймс Миддлтон в недавнем интервью рассказал, как борется с психическими заболеваниями. Речь идет о депрессии, синдроме дефицита внимания и дислексии, пишет интернет-издание The Telegraph.

Он прошел большой курс терапии, который длился почти год. По словам брата Кейт Миддлтон, после этого ему стало значительно лучше. Члены семьи постоянно сопровождали его на сеансы терапии, среди которых была и герцогиня. В этот непростой период она всячески поддерживала родственника.

Напомним, недавно стало известно о серьезных переменах в жизни Джеймса Миддлтона. Он сделал предложение своей возлюбленной – француженке Ализе Тевене. Пара познакомилась около года назад. Джеймс преподнес Ализе кольцо с сапфиром. Похожее украшение (принадлежало принцессе Диане) подарил принц Уильям Кейт Миддлтон по тому же поводу несколько лет назад.

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Брат Кейт Миддлтон поведал о борьбе с психическими заболеваниями
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