Большинство читателей Teleprogramma.pro будут смотреть «Голос»

Больше 70% читателей Teleprogramma.pro намерены смотреть восьмой сезон шоу «Голос» на Первом канале. Таковы результаты опроса, который провело издание.

Из них около 32% опрошенных будут наблюдать за развитием событий от «слепых» прослушиваний и до самого финала. И приблизительно 41% читателей постараются смотреть по мере возможности. И лишь 27% отказались от просмотра телепередачи.

Ведет популярное шоу по-прежнему Дмитрий Нагиев. В числе наставников проекта – Сергей Шнуров, Константин Меладзе, Полина Гагарина. Есть и новый герой – Валерий Сюткин.

Напомним, в первой программе, которая уже вышла 11 октября, выступала Лиза Шалуба. Несколько лет назад она участвовала в «Голосе. Дети». Тогда к ней никто не повернулся, на сей раз в свою команду ее захотели взять все.