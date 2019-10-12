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«Люблю!»: Киркоров сделал неожиданное признание в адрес Жасмин

Певец в день рождения звезды создал трогательный видеоролик.

«Люблю!»: Киркоров сделал неожиданное признание в адрес Жасмин
Певица Жасмин. Фото: Global Look Press

12 октября певице Жасмин исполнилось 42 года. Дорогую подругу с этой знаменательной датой поздравил Филипп Киркоров. В честь ее дня рождения король российской эстрады создал трогательный ролик, который полностью состоит из их совместных фотографий и видео.

«С днем рождения, дорогая Джеси! Сияй! Пой! Люби и будь любимой! Ты – настоящий друг! Люблю!», — написал любимец публики в своем Instagram.

Сама же певица в день своего рождения решила преподнести поклонникам сюрприз и объявила о выходе собственного шоу на телеэкранах страны.

«Вы часто спрашивали меня, когда же можно будет посмотреть мое новое шоу тем, кто не попал на него в Москве и в Санкт-Петербурге, и вот свершилось! 12 октября в 17.00 МУЗ-ТВ покажет концерт «Жасмин. Весна», — написала она в своем блоге.

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«Люблю!»: Киркоров сделал неожиданное признание в адрес Жасмин
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