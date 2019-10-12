81-летнюю Джейн Фонду задержали в Вашингтоне

81-летнюю актрису, обладательницу двух премий «Оскар» Джейн Фонду накануне арестовали в Вашингтоне после участия в несогласованной акции протеста, которая была посвящена экологическим проблемам, в частности, изменениям климата, сообщает интернет-издание THR. Митинг проходил возле Капитолия. Стражи порядка, которые прибыли на место, в общей сложности задержали 16 человек.

Напомним, актриса Джейн Фонда на протяжении долгих лет является политическим активистом и защитником природы. Говоря недавно о своей гражданской позиции, обладательница премии «Оскар» заявила, что не будет стоять в стороне от происходящих в мире событий.

«Не могу стоять позволить должностным лицам игнорировать, и тем более расширять возможности отраслей, которые разрушают нашу планету», — отметила 81-летняя голливудская звезда.

Напомним, несколько лет назад Джейн Фонда перенесла сложную операцию операцию из-за онкологического заболевания.