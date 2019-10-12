Малышева рассказала, какие продукты могут спровоцировать рак

Известная ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева рассказала, от каких продуктов лучше отказаться, чтобы не спровоцировать развитие рака. Она считает, что лучше вообще прекратить есть переработанное мясо — карбонад, буженину, сардельки, сосиски. Как считает Малышева, эти виды мясных продуктов опасны для здоровья.

«Все переработанное мясо можно отменить, потому что никакой пользы в нем нет, только вред. Вред, связанный с рисками рака и гипертонии, потому что это мясо — грубосоленое, а соль повышает артериальное давление», — заявила популярная телеведущая.

Малышева также подчеркнула, что не стоит часто употреблять в пищу красное мясо, хотя порой оно в рационе все же необходимо. Звезда советует есть больше рыбы, сообщает портал Ura.ru.

Добавим, что не так давно Елена Малышева была гостьей программы «Все к лучшему» на «Русском радио», которую ведет Юлия Барановская. В студии она рассказывала, что не так давно нашла в холодильнике у своей мамы сырокопченую колбасу. Звезда хотела сначала отсчитать мать, которая всегда выступала за здоровое питание, но потом передумала. По словам Малышевой, в юности ее родители были лишены таких продуктов, поэтому нет ничего страшного, если иногда сейчас они себя ими побалуют. В то же время звезда отмечала, что необходимо правильно питаться, чтобы реже болеть.