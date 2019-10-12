Модель отстранили от конкурса «Мисс Франция» из-за складок жира

Модель plus size Амандин Билу отстранили от участия в конкурсе красоты из-за лишнего веса. Одержавшая победу в региональном этапе девушка собиралась побороться за главный титул, но вдруг услышала отказ. В официальном письме причиной заявлялся пирсинг, но сама Билу считает, что все дело в ее фигуре. Девушка пожаловалась, что полностью подходит под заявленные требования: ей еще не исполнилось больше 25 лет, она не прибегала к услугам тату-мастеров, не имеет судимостей и детей. Билу подчеркнула, что некоторые ее конкурентки приходили на кастинг с проколотыми ушами, а значит, дело в ее комплекции.

«Если это не из-за моего веса, то из-за чего? Мне дали понять, что по сравнению с другими девушками я похожа на батон колбасы», — рассказала модель в эфире радио France Bleu Pays d’Auvergne.

После того, как скандал набрал обороты, организаторы «Мисс Франция» поспешили оправдаться: они заявили, что когда Билу проходила отбор, она весила на 8 килограммов больше, чем сейчас. Кроме того, она показывала фигуру в вечернем платье и купальнике, но впечатлить жюри не смогла. Резюмировали учредители конкурса мыслью, что людей они оценивают не по внешним параметрам, а по совокупности проявлений личности.