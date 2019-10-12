Малахов рассказал, кто приглашает его на свои свадьбы

По его словам, это успешные люди, которые хотят получить «праздник с экрана телевизора».

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, кто приглашает его провести свадьбу. По его словам, к нему обращаются те, кому не надо пускать пыль в глаза.

«Успешные люди, которые хотят «праздник с экрана телевизора» в атмосфере теплоты, искренности и камерности. Я не просто ведущий, я один из гостей…» — заявил Андрей Малахов.

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Отметим, что свадебные церемонии Малахов ведет уже на протяжении 25 лет – с далекого 1994 года. С ним не нужно подписывать договор о неразглашении информации. Несмотря на то, что Малахов ведет различные ток-шоу, он умеет держать язык за зубами. Он знает многие тайны про богатых и знаменитых, но в своих программах об этом не рассказывает. Телеведущий понимает, что репутация превыше всего. Многие считают Малахова семейным ведущим. Его приглашают вести не только свадьбы, но и юбилеи с праздниками.

Кстати, ценник у Малахова очень серьезный. Меньше чем за три с половиной миллиона рублей на свадьбе он выступать не будет, сообщает «Комсомольская правда».