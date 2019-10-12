Галкин открыл около своего замка на участке «портал в Китай»

Телеведущий Максим Галкин в Instagram опубликовал новое забавное видео. На кадрах можно увидеть, как он с телефоном в руках ходит в деревне Грязь около своего замка. Как известно, на его участке много деревьев. Осенью листва пожелтела. Красота на участке Максима Галкина неописуемая.

«Открыл на участке портал в Китай, готовлю туристические туры. Недорого», — заявил популярный телеведущий.

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Напомним, что в своем замке он проживает с супругой, Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой, а также шестилетними детьми, близнецами Лизой и Гарри Галкиными.

Не так давно некоторые соседи Максима Галкина высказывали свое возмущение высотой его замка. Якобы тень от громадного сооружения падает на их огороды. Селяне из-за этого терпят «урожайные убытки». Когда об этом сказали Примадонне, то она была сильно удивлена. Пугачева сказала, что впервые слышит о таком факте. Она считает, что это просто сплетни вокруг их звездной семьи. Галкин со своей стороны также отмечал, что многие новости о себе он узнает от журналистов.