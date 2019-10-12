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Шнуров признался, что у них с женой дома парламент

Певец рассказал об отношениях в семье, российском обществе и многом другом.

Шнуров признался, что у них с женой дома парламент
Фото: Анна Садовникова/КП

Фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров встретился с ведущей «Действующие лица» Наилей Аскер-заде и ответил на вопросы о личной жизни и творчестве.

Зайдя с группой в бар, артист посетовал, что стал сейчас гораздо реже употреблять алкоголь, и кроме того вспомнил «золотое время», когда зрители уже знали его песни, но не узнавали его в лицо.

Отвечая на вопрос ведущей, кто у него в семье занимает лидерскую позицию, он заявил: «Я думаю, что у нас парламент. Но все-таки надеюсь, что жена считает по-другому».

Говоря о российском обществе, певец отметил, что в нем много стихии и это его очень радует. Не удержался Шнуров и от декламирования любимого Маяковского: «Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана; я показал на блюде студня косые скулы океана».

Напомним, программа «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде» выйдет в воскресенье в 0.30.

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ЛенинградСергей Шнуров
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Шнуров признался, что у них с женой дома парламент
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