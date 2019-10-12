Экс-возлюбленного Сайрус заметили с новой девушкой в Нью-Йорке

Несколько месяцев назад австралийский актер Лиам Хемсворт и американская певица Майли Сайрус объявили о разводе. В браке они прожили меньше года, хотя до свадьбы состояли в романтических отношениях почти десять лет.

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Спустя некоторое время после разрыва с женой у брата Криса Хемсворта начала налаживаться личная жизнь. Об этом говорят свежие фото, которые удалось сделать папарацци накануне в Нью-Йорке. Экс-возлюбленный Майли Сайрус прогуливался по улицам мегаполиса в компании актрисы, звезды сериала «Династия» Мэддисон Браун. Фото уже появились в Сети.

На снимках видно, что молодые люди во время прогулки держатся за руки и постоянно улыбаются. В подземке папарацци удалось сфотографировать пару во время поцелуя.

Напомним, Лиам Хемсворт первым подал документы на развод. Что касается личной жизни звезды сериала «Ханна Монтана», то она состоит в романтических отношениях с австралийским исполнителем Коди Симпсоном.