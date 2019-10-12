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Ученые объяснили, как распознать раннее старение мозга

По мнению экспертов, на это указывают определенные действия человека.

Ученые объяснили, как распознать раннее старение мозга
Фото: Pixabay.com

Ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине выяснили, какие действия человека указывают на раннее старение мозга. По их мнению, на этот факт может указывать медленная ходьба.

Согласно результатам исследования, опубликованном в журнале JAMA, склонность неспешно передвигаться имеют люди, у которых еще в детстве были плохая моторика, низкий интеллект и затрудненная речь.

Всего в исследовании приняли участие несколько сотен добровольцев. За ними наблюдали с момента достижения трехлетнего возраста и до 45 лет. К концу эксперимента подопытным провели МРТ, которое показало, что у тех, кто медленнее ходит, объем мозга меньше и плотность коры головного мозга — ниже.

Помимо этого, независимые приглашенные эксперты оценили фотографии всех участников эксперимента и пришли к выводу, что люди, которые медленно ходят, выглядят старше остальных.

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Ученые объяснили, как распознать раннее старение мозга
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