Довлатова посоветовала СМИ перестать наживаться на горе семьи Заворотнюк

Радиоведущая Алла Довлатова в Instagram высказалась о звезде сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием. Как она отметила, Заворотнюк ее любимая актриса. Многие поклонники сегодня переживают за нее.

Довлатова подчеркнула, что многие СМИ в своих статьях ведут себя беспардонно. Они выдумают лживые новости о состоянии здоровья актрисы.

«Насте и ее семье сейчас нужна наша поддержка, а не слухи и кривотолки! Очень горько, что здоровье Анастасии стало объектом для сплетен, передёргивания фактов и спекуляции на её имени… Я призываю людей, работающих в этих СМИ, остановиться! Перестаньте наживаться на человеческом горе! Подумайте о собственной жизни, за все придётся платить! Проявите сочувствие и сострадание!» — заявила Алла Довлатова.

Также она советует всем поклонникам Заворотнюк помолиться за актрису. Не забыла она и сделать отсыл на страничку, где теперь можно узнать все новости о здоровье звезды.