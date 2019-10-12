50-летняя Эвелина Бледанс показала идеальную фигуру в купальнике

Эвелина Бледанс по-прежнему остается одной из самых красивых российских актрис и ведущих. У звезды двое детей, но несмотря на это она сумела сохранить стройную худощавую фигуру, которую с удовольствием демонстрирует с помощью облегающей одежды.

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Однако на этот раз знаменитость решила отказаться от одежды и показала летний снимок в темно-синем купальнике. На фото Бледанс сидит на траве, подтянув к себе одну ногу. Вместо своих обычных распущенных длинных волос заплела игривые две косички.

К снимку актриса выложила неожиданно пронзительный пост о том, что является сама для себя самой близкой подругой.

«Сама вытягиваю себя, буквально за волосы из любых самых сложных ситуаций. Иногда так припрет хочется выть и на стены лезть….. Поговорю с собой, успокою, поплачу в подушку и опять как новенькая… Улыбайся, девочка моя!» — написала Эвелина.

В комментариях актрису поддержала Дана Борисова. Она написала: «Отчасти ты права ,мне тоже полностью комфортно только наедине с собой».