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Еще четверым актерам запретили въезд на Украину

Минкультуры страны занесло артистов фильма «Ополченочка» в «черный спикок».

Еще четверым актерам запретили въезд на Украину
Фото: Pixabay.com

Звезды фильма «Ополченочка» вошли в список лиц, «угрожающих национальной безопасности Украины». Министерство культуры страны внесла в перечень четырех российских актеров.

Фильм «Ополченочка» был снят в минувшем году в Луганской народной республике. В основу сценария легли реальные события, произошедшие на востоке Украины в 2014 году. Помимо профессиональных актеров в фильме приняли участие МВД и МЧС республики, Народная милиция и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая сыграла сама себя.

В список попали Анатолий Фалынский, Юлия Миронцева, Мария Перн и Наталия Колоскова. Как сообщает ТАСС, официальные причины, по которым Минкультуры Украины приняло решение запретить актерам въезд в страну, не указываются.

Стоит напомнить, что так называемый «черный список» российских культурных деятелей был сформирован Киевом еще в 2015 году, вскоре после конфликта. Тогда список возглавили такие звезды, как Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие.

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Еще четверым актерам запретили въезд на Украину
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