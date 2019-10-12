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Сотникова рассказала о сестре, страдающей генетическим заболеванием

По словам фигуристки, девушка уже перенесла три операции.

Сотникова рассказала о сестре, страдающей генетическим заболеванием
Сотникова рассказала о сестре/globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в студии вечернего шоу «Все к лучшему!» на «Русском радио» рассказала о своей сестре Маше, у которой с рождения тяжелое генетическое заболевание.

Аделина Сотникова. Фото
Сотникова рассказала о родной сестре/globallookpress.com

«У сестры при беременности маминой не пошло развитие лица. Она родилась без ушей. Ну просто как примочки такие вот вместо ушей. Подбородка получается у нее не было, скул. Ну и глазки такие вот. В детстве такая она была — страшненькая», — заявила Аделина Сотникова.

Ведущая Юлия Барановская стала спрашивать, удалось ли сестре фигуристки восстановиться и решить проблемы со здоровьем.

«В 2010 году Татьяна Тарасова нашла спонсора. У Чулпан Хаматовой есть свой фонд. Они поехали и сделали ей три операции. Сейчас ей уже 21 год. Она учится в медицинском колледже. Такие дети очень светлые, дружелюбные и не понимают, что происходит в нашем мире. Она ко всем с открытой душой обращается. Ну я раньше такая же была. А потом раз ее ущемили, два ущемили. Она приходила домой и рыдала», — заявила фигуристка.

Как сказала Сотникова, ее сестра приходила и часто спрашивала мать, почему на нее показывают пальцем, почему она такая некрасивая, что с ней не так. «Было много таких моментов, когда у мамы сердце кровью обливалось. Она нашла сейчас круг общения в другой стране. Ее там воспринимают нормально», — заявила Сотникова.

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Аделина СотниковаВечернее шоу "Все к лучшему"Мария СотниковаЮлия Барановская
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Сотникова рассказала о сестре, страдающей генетическим заболеванием
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