НОВОСТИ

Сотникова рассказала о ритуале, который проводил с ней отец перед соревнованиями

Как считает фигуристка, это помогало ей побеждать.

Сотникова рассказала о ритуале, который проводил с ней отец перед соревнованиями
Сотникова рассказала о ритуале отца/globallookpress.com

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Олимпиады в Сочи Аделина Сотникова стала гостьей вечернего шоу Юлии Барановской «Все к лучшему!» на «Русском радио». В студии она рассказала о ритуале, который проводил с ней отец перед важными соревнованиями. Как считает звезда, именно это помогало ей порой побеждать.

Аделина Сотникова. Фото
Сотникова рассказала о ритуале, который проводил ее отец/globallookpress.com

«Когда мама и папа вместе смотрели за моими выступлениями, то у меня, как правило, ничего не получалось. Я просила отца выходить», — начала свой рассказ Аделина Сотникова. В это время ведущая Юлия Барановская заметила, что отец фигуристки – гений. Он слушал своего ребенка и выходил из зала, хотя, возможно, ее просьбы и казались ему странными.

«У меня с папой был такой ритуал, когда я уезжала на соревнования. Он меня обнимал и прохрустывал спину. Если у меня спина не прохрустывалась, то я ему говорила: «Пап, давай посильнее, а то чувствую не пойдет». И он меня так сильно-сильно зажимал и раздавался щелчок. Я ему говорила: «Все пап, все хорошо будет. Я поехала», — вспомнила фигуристка.

Она также отметила, что у многих спортсменов свои тараканы в голове. «Я маме всегда смотрела в глаза и если чувствую ее спокойствие, то оно мне тоже передавалось», — сказала Аделина Сотникова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Аделина СотниковаВечернее шоу "Все к лучшему"Юлия Барановская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сотникова рассказала о ритуале, который проводил с ней отец перед соревнованиями
Интересно?
Поделись с друзьями: