Сотникова рассказала о ритуале, который проводил с ней отец перед соревнованиями

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Олимпиады в Сочи Аделина Сотникова стала гостьей вечернего шоу Юлии Барановской «Все к лучшему!» на «Русском радио». В студии она рассказала о ритуале, который проводил с ней отец перед важными соревнованиями. Как считает звезда, именно это помогало ей порой побеждать.

«Когда мама и папа вместе смотрели за моими выступлениями, то у меня, как правило, ничего не получалось. Я просила отца выходить», — начала свой рассказ Аделина Сотникова. В это время ведущая Юлия Барановская заметила, что отец фигуристки – гений. Он слушал своего ребенка и выходил из зала, хотя, возможно, ее просьбы и казались ему странными.

«У меня с папой был такой ритуал, когда я уезжала на соревнования. Он меня обнимал и прохрустывал спину. Если у меня спина не прохрустывалась, то я ему говорила: «Пап, давай посильнее, а то чувствую не пойдет». И он меня так сильно-сильно зажимал и раздавался щелчок. Я ему говорила: «Все пап, все хорошо будет. Я поехала», — вспомнила фигуристка.

Она также отметила, что у многих спортсменов свои тараканы в голове. «Я маме всегда смотрела в глаза и если чувствую ее спокойствие, то оно мне тоже передавалось», — сказала Аделина Сотникова.