Звезду «Дома-2» Марго Овсянникову жестоко избили на празднике

Звезда проекта «Дом-2» Марго Овсянникова была жестоко избита на празднике. На певицу набросилась неизвестная женщина. На кадрах видеозаписи можно увидеть, как исполнительница извивается около сцены. В какой-то момент к ней неожиданно подошла со спины женщина и начала наносить удары. Девушку она избивала, как ногами, так и руками.

Скорее всего, женщина, которая набросилась на Овсянникову, была в изрядном подпитии. В какой-то момент певица упала, после чего получила еще несколько ударов. В результате певицу пришлось везти в больницу.

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«Мы не собираемся оставлять это просто так», — поделилась продюсер звезды Диана Бичарова.

Как сказала представитель звезды, на данный момент устанавливается личность женщины, которая позволила себе такие вольности. Против нее может быть возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также Бичарова отметила, что из-за повреждений какое-то время Марго Овсянникова не сможет выходить на сцену, сообщает «СтарХит».