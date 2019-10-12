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Разин пожелал здоровья Заворотнюк и выдержки Чернышеву

Продюсер «Ласкового мая» очень переживает за звездную актрису.

Разин пожелал здоровья Заворотнюк и выдержки Чернышеву
Разин высказался о Заворотнюк/globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram рассказал, что со дня венчания звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева прошло уже 11 лет. Как сказал продюсер, венчание — это очень ответственный шаг, символ единения и неразлучности перед Богом.

«Сегодня в сложное время для их семьи, это единение важно, как никогда. От всей группы «Ласковый май» и от себя лично хочу пожелать здоровья Насте, выдержки и мужества Петру, потому что он – молодец. Он не отходит от Насти. Надеюсь, что всё обойдётся. Счастья вам и ещё раз с такой прекрасной датой, 11-летием вашего венчания», — заявил Андрей Разин.

Отметим, что ранее Андрей Разин охотно делился с прессой о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Позже семья актрисы попросила его не высказываться в средствах массовой информации на эту тему.

Не так давно родные Заворотнюк подтвердили, что у актрисы проблемы со здоровьем. Теперь всю самую правдивую информацию можно будет получать на ее страничке в Instagram.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАндрей РазинПетр Чернышев
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Разин пожелал здоровья Заворотнюк и выдержки Чернышеву
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