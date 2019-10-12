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«Скажи людям правду»: блогер обратилась к дочери больной Заворотнюк

Лена Миро уверена, что семья актрисы рада сплетням вокруг болезни.

«Скажи людям правду»: блогер обратилась к дочери больной Заворотнюк
Фото: Globallookpress.com

Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии. Подробности лечения ее близкие не раскрывают, что порождает массу сплетен и слухов в Сети. На днях семья звезды решила активировать ее аккаунт в Instagram для того, чтобы противостоять лжи в медиапространстве.

Блогер Лена Миро, известная своими негативными и провокационными высказываниями в отношении знаменитостей, встретила данное заявление с изрядной долей скепсиса. По ее мнению, если бы родные Анастасии не были заинтересованы в распространении слухов, то вели бы себя иначе.

«А правда, на мой скромный взгляд, заключается в том, что если ты действительно хочешь, чтобы окружающие перестали строить догадки, а СМИ придумывать кликбейт заголовки, поди и скажи людям правду. Достаточно ведь одного подробного комментария, чтобы все спекуляции прекратились!» — написала блогер.

Она привела цитату из аккаунта Заворотнюк, где говорится, что близкие актрисы не готовы к визитам журналистов, подкарауливающих их возле больницы, и пытающихся делать снимки.

«А вот почему-то кажется, что именно этого вы и хотите. И делаете всё, чтобы это было. Достаточно самим сказать, что происходит с Заворотнюк, как никакой болтовни по поводу её состояния больше не будет. Молчание же родственников просто даёт пищу слухам и, как следствие, всё это обсуждается в Интернете», — добавила Лена.

В завершение своего поста она сделала вывод, что раз родственники больной Анастасии понимают последствия своего поведения, но не меняют его, значит у них другие интересы.

«Раз они этого хотят, то это — или пиар, или желание собрать денег, или ещё что-то подобное. Что? Что именно, как вы думаете?» — задалась вопросом блогер.

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«Скажи людям правду»: блогер обратилась к дочери больной Заворотнюк
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