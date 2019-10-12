НОВОСТИ

Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом

Примадонна в первый раз вышла замуж 50 лет назад.

Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
Пугачева 50 лет назад впервые вышла замуж/globallookpress.com

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом. Именно от этого союза на свет появилась старшая дочь певицы Кристина Орбакайте.

Торжество состоялось в Грибоедовском ЗАГСе столицы в далеком 1969 году. Молодожены заказали профессионального фотографа. После свадьбы он передал им четыре снимка. Сохранилась же всего одна фотография.

Как позже рассказывал Орбакас, ему на снимке 24 года, а Алле вообще двадцать лет. «Свадебные костюмы мы шили на заказ. Алла заказала у портнихи белое платье. А мне в ателье сшили праздничный костюм, потому что рост высокий, нестандартный, в магазине было не достать моего размера», — говорил Миколас Орбакас.

Также первый муж Пугачевой говорил, что обувь и кольца они с супругой купили в магазине для новобрачных. Напомним, что Пугачева и Орбакас были вместе всего четыре года. После этого звезда еще четырежды выходила замуж.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеМиколас Орбакас
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
Интересно?
Поделись с друзьями: