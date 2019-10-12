Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом

Примадонна в первый раз вышла замуж 50 лет назад.

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом. Именно от этого союза на свет появилась старшая дочь певицы Кристина Орбакайте.

Торжество состоялось в Грибоедовском ЗАГСе столицы в далеком 1969 году. Молодожены заказали профессионального фотографа. После свадьбы он передал им четыре снимка. Сохранилась же всего одна фотография.

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Как позже рассказывал Орбакас, ему на снимке 24 года, а Алле вообще двадцать лет. «Свадебные костюмы мы шили на заказ. Алла заказала у портнихи белое платье. А мне в ателье сшили праздничный костюм, потому что рост высокий, нестандартный, в магазине было не достать моего размера», — говорил Миколас Орбакас.

Также первый муж Пугачевой говорил, что обувь и кольца они с супругой купили в магазине для новобрачных. Напомним, что Пугачева и Орбакас были вместе всего четыре года. После этого звезда еще четырежды выходила замуж.