Роспотребнадзор назвал самые частые причины рака у россиян

Онкологические заболевания занимают второе место в мире по смертельным исходам. Роспотребнадзор проанализировал, какие причины наиболее часто приводят к появлению злокачественных опухолей у россиян.

По данным ведомства, к факторам риска можно отнести не только вредные привычки, такие, как алкоголизм и курение, но и недостаток физической активности и несбалансированное питание.

Четыре года назад Международное агентство по изучению рака отметило, что чрезмерное употребление в пищу мяса может спровоцировать онкозаболевания. По их данным, более 100 граммов мяса в день может повысить риск развития болезни до 17%.

«С ожирением и избыточной массой тела связано развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках», — приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Эксперты порекомендовали россиянам употреблять в пищу больше растительной продукции, сократить процент красного мяса и отказаться от вредных привычек.