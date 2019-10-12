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Роспотребнадзор назвал самые частые причины рака у россиян

Эксперты перечислили факторы, приводящие к смертельному диагнозу.

Роспотребнадзор назвал самые частые причины рака у россиян
Фото: Pixabay.com

Онкологические заболевания занимают второе место в мире по смертельным исходам. Роспотребнадзор проанализировал, какие причины наиболее часто приводят к появлению злокачественных опухолей у россиян.

По данным ведомства, к факторам риска можно отнести не только вредные привычки, такие, как алкоголизм и курение, но и недостаток физической активности и несбалансированное питание.

Четыре года назад Международное агентство по изучению рака отметило, что чрезмерное употребление в пищу мяса может спровоцировать онкозаболевания. По их данным, более 100 граммов мяса в день может повысить риск развития болезни до 17%.

«С ожирением и избыточной массой тела связано развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках», — приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Эксперты порекомендовали россиянам употреблять в пищу больше растительной продукции, сократить процент красного мяса и отказаться от вредных привычек.

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онкологическое заболеваниеракроспотребнадзор
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Роспотребнадзор назвал самые частые причины рака у россиян
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