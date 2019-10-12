На смену Хрюше: в «Улице Сезам» появился ребенок наркоманов

Кукольное ТВ-шоу «Улица Сезам» является одним из самых популярных детских передач уже много лет. Персонажи программы не только учат детей читать, считать, но и разбираться в сложных ситуациях.

В новом сезоне шоу появилась кукла по имени Карли. Ее мама борется с наркозависимостью, и сейчас ей очень непросто живется. Как сообщает Mirror, таким образом авторы сценария хотели объяснить детям, что в проблемах родителей нет их вины и они не должны чувствовать ответственность за поступки взрослых.

Появившись в шоу, Карли рассказала, что живет в приемной семье и давно не виделась с мамой.

«Моей маме было очень трудно из-за зависимости, и иногда мне казалось, что я единственная девочка, оказавшаяся в такой ситуации. Но теперь я знаю, что я не одна, таких детей много и мы ни в чем не виноваты», — говорит Карли.

Создатели шоу уверены, что серии с участием Карли дают детям наркозависимых родителей важный посыл: вас не оставят одних и о вас позаботятся, что бы ни случилось.