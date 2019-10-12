НОВОСТИ

На смену Хрюше: в «Улице Сезам» появился ребенок наркоманов

Создатели детского шоу хотели поддержать детей в трудной ситуации.

На смену Хрюше: в «Улице Сезам» появился ребенок наркоманов
Фото: Кадр из шоу "Улица Сезам"

Кукольное ТВ-шоу «Улица Сезам» является одним из самых популярных детских передач уже много лет. Персонажи программы не только учат детей читать, считать, но и разбираться в сложных ситуациях.

В новом сезоне шоу появилась кукла по имени Карли. Ее мама борется с наркозависимостью, и сейчас ей очень непросто живется. Как сообщает Mirror, таким образом авторы сценария хотели объяснить детям, что в проблемах родителей нет их вины и они не должны чувствовать ответственность за поступки взрослых.

Появившись в шоу, Карли рассказала, что живет в приемной семье и давно не виделась с мамой.

«Моей маме было очень трудно из-за зависимости, и иногда мне казалось, что я единственная девочка, оказавшаяся в такой ситуации. Но теперь я знаю, что я не одна, таких детей много и мы ни в чем не виноваты», — говорит Карли.

Создатели шоу уверены, что серии с участием Карли дают детям наркозависимых родителей важный посыл: вас не оставят одних и о вас позаботятся, что бы ни случилось.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

детское шоукуклынаркозависимостьтв-шоуУлица Сезам
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На смену Хрюше: в «Улице Сезам» появился ребенок наркоманов
Интересно?
Поделись с друзьями: