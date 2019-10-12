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Артемьева из «Сватов» переехала жить в Германию на «неопределенный срок»

Неизвестно, когда актриса вернется в родную страну.

Артемьева из «Сватов» переехала жить в Германию на «неопределенный срок»
Артемьева из "Сватов" уехала жить в Германию/globallookpress.com

Актриса Людмила Артемьева, которая полюбилась зрителям по сериалу «Сваты», переехала жить в Германию. Как она заявила, «на неопределенный срок». Еще одна из главных героинь сериала Анна Кошмал, полюбившаяся по роли Жени Ковалевой, не так давно вышла замуж и ждет ребенка.

Людмила Артемьева. Фото
Артемьева уехала жить в Германию/globallookpress.com

Напомним, что сериал «Сваты» начал выходить с 2008 года. С первых серий многие россияне влюбились в героев картины. В 2012 году были сняты «Сваты-6», после чего съемки новых серий прекратились.

В 2017 году стало известно, что начались съемки седьмого сезона «Сватов». Было отснято пять серий, однако затем работа над новыми сериями была заморожена, сообщает «Комсомольская правда».

Не так давно стало известно, что больше не планирует сниматься в сериале известный актер Николай Добрынин. В ленте он играл алкоголика Митяя. Сам актер предпочитает на эту тему не распространяться, но известно, что ему просто надоел его образ. В картине его постоянно унижают и оскорбляют. Сейчас он решил сосредоточиться на работе в театре.

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Тэги:

ГерманияЛюдмила АртемьеваНиколай ДобрынинСериал "Сваты"
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Артемьева из «Сватов» переехала жить в Германию на «неопределенный срок»
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