Зрители устроили долгую овацию Галкину на концерте в Оренбурге

Телеведущий Максим Галкин в Instagram поделился видео, которое было записано на его концерте в Оренбурге. На кадрах можно увидеть, как поклонники его творчества долго аплодируют популярному телеведущему. Из зала слышны крики «Браво!»

Сам Галкин долго не хотел покидать сцену. Он заявил оренбуржцам, что нужно чаще встречаться. «Спасибо, дорогие оренбуржцы. Мы были на одной волне», — сделал подпись Максим Галкин к видеозаписи.

Отметим, что у популярного юмориста сейчас проходит концертный тур по стране. Он уже выступил в некоторых городах Сибири. Его концерты прошли в Омске и Новосибирске.

Кстати, особенно много выступлений у Галкина запланировано на первую половину ноября. При этом известно, что его супруга певица Алла Пугачёва 2 ноября выступит с концертом в столице Белоруссии Минске. На этот день у Максима Галкина не запланировано выступлений. Скорее всего, он будет поддерживать жену на ее концерте.