НОВОСТИ

Высоцкая заявила, что у нее была лучшая свадьба на свете

По словам телеведущей, она совсем не ждала, что Кончаловский поведет ее в ЗАГС.

Высоцкая заявила, что у нее была лучшая свадьба на свете
Высоцкая считает, что у нее была лучшая свадьба на свете/globallookpress.com

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая заявила, что лучшая свадьба на свете была именно у нее. Напомним, что звезда много лет замужем за известным режиссером Андреем Кончаловским.

Юлия Высоцкая. Фото
Высоцкая вспомнила свадьбу с Кончаловским/globallookpress.com

«Ну как свадьба — роспись. Я не знала, что мы едем расписываться», — заявила Юлия Высоцкая, вспоминая один из главных дней своей жизни.

По ее словам, будущий супруг сделал ей предложение, когда они летели из Майами на Ямайку. Они вместе посмеялись, но она все же ответила «да». В тот момент она не считала, что у Кончаловского серьезные намерения.

Через какое-то время они с режиссером вернулись в столицу. С утра на следующий день он ее разбудил и сказал одеваться. Она надела джинсы и свитер. В тот момент она и представить себе не могла, что Кончаловский поведет ее в ЗАГС. Высоцкая вспомнила, что свидетелем на свадьбе был друг семьи Юрий Гришин. Присутствовал на церемонии и Сергей Михалков. Затем они пошли к ним домой и ели суп харчо на кухне, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей КончаловскийМайамиСергей МихалковЮлия ВысоцкаяЯмайка
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Высоцкая заявила, что у нее была лучшая свадьба на свете
Интересно?
Поделись с друзьями: