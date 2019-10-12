Высоцкая заявила, что у нее была лучшая свадьба на свете

По словам телеведущей, она совсем не ждала, что Кончаловский поведет ее в ЗАГС.

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая заявила, что лучшая свадьба на свете была именно у нее. Напомним, что звезда много лет замужем за известным режиссером Андреем Кончаловским.

«Ну как свадьба — роспись. Я не знала, что мы едем расписываться», — заявила Юлия Высоцкая, вспоминая один из главных дней своей жизни.

По ее словам, будущий супруг сделал ей предложение, когда они летели из Майами на Ямайку. Они вместе посмеялись, но она все же ответила «да». В тот момент она не считала, что у Кончаловского серьезные намерения.

Через какое-то время они с режиссером вернулись в столицу. С утра на следующий день он ее разбудил и сказал одеваться. Она надела джинсы и свитер. В тот момент она и представить себе не могла, что Кончаловский поведет ее в ЗАГС. Высоцкая вспомнила, что свидетелем на свадьбе был друг семьи Юрий Гришин. Присутствовал на церемонии и Сергей Михалков. Затем они пошли к ним домой и ели суп харчо на кухне, сообщает «Комсомольская правда».