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Садальский похвастался своими дорогими часами

Артист поделился цитатой Стива Джобса.

Садальский похвастался своими дорогими часами
СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ/ФОТО: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/B0RDU7MJBHZ/

Новая публикация появилась на странице Станислава Садальского в социальной сети Instagram, позабавившая поклонников артиста. На фотографии Станислав запечатлен, как подметили подписчики, несколько навеселе, и демонстрирует свои часы.

«Чем старше мы становимся, тем больше мы умнеем, и постепенно мы понимаем, что часы, которые стоят тридцать долларов и часы, которые стоят триста долларов, показывают одно и тоже время», — процитировал Стива Джобса Садальский.

В комментариях традиционно весьма активно и с юмором отозвались на пост звезды и подметили, что часы самого Станислава стоят явно дороже, чем триста долларов.

«Я тоже, когда выпью, хвастаться начинаю…», — пишет один из комментаторов.

«Ох, уж этот Костя Сапрыкин, спер часы в трамвае»,- шутит подписчик.

Напомним, не так давно артист раскритиковал ведущую программы «Жить здорово!» Елену Малышеву за ее высказывания о повышении пенсионного возраста.

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Instagramактердорогие часыСтанислав Садальский
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Садальский похвастался своими дорогими часами
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