Садальский похвастался своими дорогими часами

Новая публикация появилась на странице Станислава Садальского в социальной сети Instagram, позабавившая поклонников артиста. На фотографии Станислав запечатлен, как подметили подписчики, несколько навеселе, и демонстрирует свои часы.

«Чем старше мы становимся, тем больше мы умнеем, и постепенно мы понимаем, что часы, которые стоят тридцать долларов и часы, которые стоят триста долларов, показывают одно и тоже время», — процитировал Стива Джобса Садальский.

В комментариях традиционно весьма активно и с юмором отозвались на пост звезды и подметили, что часы самого Станислава стоят явно дороже, чем триста долларов.

«Я тоже, когда выпью, хвастаться начинаю…», — пишет один из комментаторов.

«Ох, уж этот Костя Сапрыкин, спер часы в трамвае»,- шутит подписчик.

больше по теме Садальский порассуждал о датах смерти после ухода Марка Захарова Как считает актер, вероятность умереть возрастает у людей за месяц до дня рождения.

Напомним, не так давно артист раскритиковал ведущую программы «Жить здорово!» Елену Малышеву за ее высказывания о повышении пенсионного возраста.