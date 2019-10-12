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Постовалов из «Уральских пельменей» пошутил про уход из шоу Алибасова и Бузовой

Юморист заявил, что готов раскрыть все тайны коллектива.

Постовалов из «Уральских пельменей» пошутил про уход из шоу Алибасова и Бузовой
Постовалов пошутил об уходе из "Уральских пельменей" Бузовой и Алибасова/globallookpress.com

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов в Instagram решил, как он выразился, раскрыть все тайны коллектива. Судя по всему, ему надоели постоянные разговоры о том, что кто-то из юмористов покидает шоу.

Напомним, что на днях стало известно, что проект покинула Юлия Михалкова, которая перебралась в Москву. Ранее в свободное плавание отправились Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Сейчас они ездит по стране с шоу «Ваши пельмени» и собирают полные залы.

Как сказал Постовалов, ему надоело молчать. По его словам, в свое время коллектив покинул продюсер группы Бари Алибасов, потому что отказался делать целый концерт про «Крота» и Ольга Бузова, потому что смешные песни у коллектива уже есть.

Упомянул юморист и еще некоторых звезд. В частности, певца Сергея Лазарева, биатлониста Антона Шипулина, певца Валерия Леонтьева, бойца смешанных единоборств ирландца Конора Макгрегора, телеведущего Владимира Соловьева.

«Владимир Маркони — самая большая наша потеря, потому что мы даже не успели узнать, что он нам написал, а он уже нас покинул», — заявил Постовалов, упомянув известного стендап-комика.

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Тэги:

Бари АлибасовОльга БузоваРоман Постоваловшоу "Уральские пельмени"Юлия Михалкова
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Постовалов из «Уральских пельменей» пошутил про уход из шоу Алибасова и Бузовой
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