Постовалов из «Уральских пельменей» пошутил про уход из шоу Алибасова и Бузовой

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов в Instagram решил, как он выразился, раскрыть все тайны коллектива. Судя по всему, ему надоели постоянные разговоры о том, что кто-то из юмористов покидает шоу.

Напомним, что на днях стало известно, что проект покинула Юлия Михалкова, которая перебралась в Москву. Ранее в свободное плавание отправились Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Сейчас они ездит по стране с шоу «Ваши пельмени» и собирают полные залы.

Как сказал Постовалов, ему надоело молчать. По его словам, в свое время коллектив покинул продюсер группы Бари Алибасов, потому что отказался делать целый концерт про «Крота» и Ольга Бузова, потому что смешные песни у коллектива уже есть.

Упомянул юморист и еще некоторых звезд. В частности, певца Сергея Лазарева, биатлониста Антона Шипулина, певца Валерия Леонтьева, бойца смешанных единоборств ирландца Конора Макгрегора, телеведущего Владимира Соловьева.

«Владимир Маркони — самая большая наша потеря, потому что мы даже не успели узнать, что он нам написал, а он уже нас покинул», — заявил Постовалов, упомянув известного стендап-комика.