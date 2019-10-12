Артемьева после ухода Добрынина из «Сватов» назвала себя сериальной актрисой

Актриса Людмила Артемьева, которая стала известна широкой публике после одной из главных ролей в сериале «Сваты», в Instagram назвала себя сериальной актрисой. Она считает, что известной ее сделали именно сериалы. В частности, как раз «Сваты».

По словам актрисы, она не привыкла ходить по каннским дорожкам, но это вовсе не означает, что у нее нет платья для них.

«Понимаете… Есть такое понятие — ощущение того, что ты на своем месте. Я никогда не стремилась сыграть роль Офелии. Но, собственно говоря, и других каких-то ролей особо не ждала», — заявила популярная актриса.

Напомним, что недавно стало известно, что сериал покинул актер Николай Добрынин. Сам он информацию не подтверждал, но поговаривают, что ему надоела несерьезная роль пьяницы Митяя. Актер, по слухам, решил сосредоточиться на работе в театре, где ему часто достаются драматические роли. Коллега актера Федор Добронравов, который ранее говорил, что съемки седьмого сезона заморожены, отметил, что ему ничего не известно об уходе звезды.

Заметим, что покинувший ранее проект Анатолий Васильев похвалил Добрынина за уход из сериала. Он назвал его думающим человеком.