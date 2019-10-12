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Директор «Уральских пельменей» подтвердил уход Михалковой из шоу

Как сказал Евгений Орлов, в коллективе с пониманием отнеслись к ее желанию заниматься личной и общественной жизнью.

Директор «Уральских пельменей» подтвердил уход Михалковой из шоу
Михалкова больше не выступает с "Уральскими пельменями"/globallookpress.com

Генеральный директор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов подтвердил, что одна из главных звезд шоу Юлия Михалкова покинула проект. В концертах этого сезона она принимать участие не будет. При этом Орлов подчеркнул, что в коллективе с пониманием отнеслись к ее желанию заниматься «личной и общественной жизнью».

Андрей Рожков. Фото
Рожков сейчас не гастролирует с «Уральскими пельменями»/globallookpress.com

«Очень рады тому, как у нее все складывается сейчас. Уверены, что наши зрители, как и коллектив «Уральских пельменей», пожелают Юле счастья и успехов», — заявил Орлов, слова которого приводит портал Ura.ru.

Напомним, что с недавних пор Юлия Михалкова пропала из афиш шоу. Поползли слухи, что звезда поссорилась с участниками коллектива. Позже стала известно, что сейчас большую часть времени актриса проводит в Москве. Она перебралась в столицу на постоянное место жительства.

Юлия Михалкова выступала в коллективе с 2009 года. Она была одной из главных звезд шоу. Благодаря «Уральским пельменям» звезда стала узнаваемой и даже начала пробовать свои силы в политике. К примеру, в прошлом году она выдвигалась в Гордуму Екатеринбурга.

Добавим, что в последние годы один из самых известных юмористических коллективов страны переживает не лучшие времена. Уже несколько лет идут суды с бывшим директором Сергеем Нетиевским. Основа спора – интеллектуальная собственность и то, кому она все-таки принадлежит. Также в прошлом году перестали гастролировать с коллективом Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Они создали собственное шоу. При этом в Екатеринбурге их всегда можно увидеть в составе «Уральских пельменей». Фанаты коллектива считают, что Рожков и Мясников откололись, чтобы больше заработать денег. Сами она пока эту информацию не подтверждали.

Надо отметить, что несмотря на раскол, шоу «Уральские пельмени» по-прежнему собирает полные залы своих поклонников во многих городах страны. Отколовшиеся юмористы также успешно гастролируют. Они регулярно показывают в соцсетях полные залы поклонников на своих выступлениях. Причем порой они выезжают с выступлениями даже за рубеж.

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Тэги:

Андрей РожковЕвгений ОрловСергей Нетиевскийшоу "Уральские пельмени"Юлия Михалкова
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Директор «Уральских пельменей» подтвердил уход Михалковой из шоу
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