Кудрявцевой и Кучере непросто дались съемки шоу «Звезды сошлись»

Как и на всех российских ток-шоу, в программе «Звезды сошлись» всегда бушуют страсти, споры. В поисках истины и обсуждениях подробностей личной жизни героев звездные герои не щадят никого. Всем этим процессом старательно и умело управляют ведущие – Лера Кудрявцева и Оскар Кучера.

То, как могут изматывать съемки шоу, на своей странице в социальной сети Instagram показала ведущая ток-шок. На фотографии буквально без сил и эмоций, молча и глядя как-будто в никуда, сидят на тумбах Лера и Оскар.

«Устали немного, тяжелая тема», — написала под фотографией ведущая, не поясняя, правда, о какой именно истории идет речь.

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Подписчики Кудрявцевой отметили, что по Оскару и Лере видно, что она сильно устали. Прокомментировала публикацию и Эвелина Бледанс. По ее словам, легкие темы на шоу «Звезды сошлись» — редкость.

Кстати, в свободное от работы время Лера отдыхает, восстанавливает силы, заботясь о своей семьей. И получает от этого большое удовольствие. Недавно звезда в Сети Кудрявцева рассказала, что купила для годовалой дочери Маши «горчичные» меховые ботинки.