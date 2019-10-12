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Заработал ранее блокированный аккаунт в поддержку Заворотнюк

Семья приняла решение публиковать всю информацию об актрисе на ее официальной страничке.

Заработал ранее блокированный аккаунт в поддержку Заворотнюк
Разблокирован аккаунт в поддержу Заворотнюк/globallookpress.com

Аккаунт, который ранее создавался в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк и где планировалось публиковать всю свежую и правдивую информацию о ее здоровье разблокирован. Ранее из-за большого наплыва посетителей администрация Instagram приняла решение его «прикрыть».

Между тем принято решение, что все новости об актрисе и ее состоянии будут публиковаться на ее официальной страничке.

«Друзья, этот аккаунт был заблокирован на протяжении почти суток, поэтому семья Анастасии приняла решение добавлять всю важную информацию прямо на ее официальной личной странице. Спасибо вам!» — говорится в сообщении.

Напомним, что за последнее время в СМИ появилось огромное количество недостоверной информации о состоянии здоровья актрисы. Журналисты публиковали на своих порталах откровенную ложь и уже почти похоронили звезду. В связи с этим и было принято решение рассказывать о ней в соцсетях. Страничку, судя по всему, будет вести ее дочь Анна.

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Заработал ранее блокированный аккаунт в поддержку Заворотнюк
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