«Без Цекало»: «Прожекторперисхилтон» вернется на один день

В свое время одним из топовых проектов отечественного телевидения была юмористическая программа «Прожекторперисхилтон». Рейтинговый проект продержался в эфире несколько лет, а потом наступила пятилетняя пауза. Затем, в 2017 году, проект решили возродить, но войти в одну и ту же воду дважды не получилось.

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Как отмечали тогда эксперты, авторам не получилось преодолеть вопросы концептуального характера, да и набирало обороты шоу «Вечерний Ургант». Словом, выпустив восемь эпизодов, программу опять закрыли.

Но вот накануне на своей странице в социальной сети Instagram юморист и телеведущий Гарик Мартиросян поделился почти сенсационной новостью – «Прожекторперисхилтон» возвращается.

«Ну, что? Не ждали!? 10 ДЕКАБРЯ, Adrenalinе Stadium, Москва! Большой концерт «Прожеторперисхилтон». Без цензуры. Без тормозов. Без Цекало. Но зато со специальными гостями!», — написал артист в комментарии к снимку афиши концерта.

Подписчики обрадовались хотя бы и концертному варианту программы, но все же многие недоумевали, почему в шоу не будет Александра Цекало.