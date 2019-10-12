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«Обаятельные и позитивные»: Татьяна Навка поздравила братьев Верников

Игорю и Вадиму 11 октября исполнись по 56 лет.

«Обаятельные и позитивные»: Татьяна Навка поздравила братьев Верников
Татьяна Навка. ФОТО: КП/МИХАИЛ ФРОЛОВ

11 октября по 56 лет исполнилось звездным братьям Игорю и Вадиму Верникам. Им исполнилось по 56 лет. Артистов с праздником поздравляют коллеги и поклонники. В Сети к знаменитостям с добрыми словами присоединилась и олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

«Когда твои друзья стали еще на год мудрее, на 365 дней обаятельнее, на 8760 часов счастливее!!! Дорогие мои, Игорь и Вадим, с Днем Рождения!!! Такие обаятельные и позитивные, что можно только восхищаться огромным потоком положительной энергии, которую вы излучаете!!!», — написала в своей очередной публикации в Instagram.

К поздравлению присоединились и многочисленные подписчики бывшей спортсменки. А позже в комментариях на добрые слова ответил один из виновников торжества.
«Танюша, спасибо, дорогая!! Очень любим тебя», — написал Вадим Верник.

Напомним, не так давно бывшая фигуристка рассказала о том, как собирала с дочкой гербарий.

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«Обаятельные и позитивные»: Татьяна Навка поздравила братьев Верников
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